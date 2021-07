Vrijgelaten goudvissen groeien uit tot ’monsters’: ’Ze worden groter dan je denkt’

Hoe nobel het ook klinkt om je goudvis te bevrijden in de natuur, het doet meer kwaad dan goed. „Ze worden groter dan je denkt en dragen bij aan een slechte waterkwaliteit door de bodemsedimenten op te mesten en planten te ontwortelen”, schrijven de lokale autoriteiten op Twitter.

Joekel

Een goudvis kan onder de juiste leefomstandigheden uitgroeien tot een flinke joekel; het groeit dan zo’n 5 tot 12 centimeter per jaar. In 2013 publiceerde Scientific American over een gevonden goudvis in rivier Lake Tahoe die 45,72 centimer lang en 1,9 kilo was. Hoe langer de vis in de natuur leeft, hoe groter die dus wordt.

In een kom, waar de leefomstandigheden niet erg florissant zijn, groeit de vis niet.