Tsjechische oorlogsheld herbegraven in Bergen op Zoom: ’We wisten niet wat we hoorden’

Door Roy Klopper

Zdenka Baresona: „Zodra ik kinderen heb, neem ik ze zeker mee naar om hem hier eer te bewijzen.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

BERGEN OP ZOOM - Tientallen jaren was er op elke 23e juni in zijn Tsjechische geboortestad een herdenking van boordoperator Leonard Smrcek, die op die dag in 1941 boven Nederland sneuvelde. Nu zijn stoffelijke resten donderdag na 81 jaar zijn herbegraven, kunnen familieleden de WOII-held voortaan eren bij zijn eigen rustplaats op het Commonwealth ereveld in Bergen op Zoom.