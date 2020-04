Koolmees: 175 miljoen euro voor compensatie kinderopvang

Staatssecretarissen Van Ark (Sociale Zaken) en Van Huffelen (Financiën) riepen ouders na het sluiten van de opvang op om wel de rekening te blijven betalen. Zo zouden de opvangplekken niet massaal omvallen. En ouders worden door de overheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage.

Die compensatie gaat in elk geval 175 miljoen euro kosten, meldt minister Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De kinderopvanglocaties zijn sinds 16 maart gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen ouders die in de vitale sectoren werken mogen hun kinderen nog brengen.

Die regels gelden vooralsnog in elk geval tot 28 april, dan zijn de opvangorganisaties zes weken dicht geweest. De compensatie voor de eigen bijdrage kost het kabinet dus ongeveer 30 miljoen euro per week. Eerder schatte het ministerie van Sociale Zaken de schade al op zo’n 100 miljoen euro per maand.

De overheid maakt het geld over naar de opvangorganisaties. Die kunnen het vervolgens uitbetalen aan de ouders. De totale kosten kunnen nog oplopen als het kabinet besluit om scholen en opvang langer gesloten te houden.