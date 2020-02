Kabinet trekt extra geld uit voor opkoopregeling varkensboeren

In totaal hebben iets meer dan 500 varkenshouders zich aangemeld voor de opkoopregeling. Dat is veel meer dan de 300 waar het ministerie van Landbouw rekening mee had gehouden. Voor de stopperssubsidie was 180 miljoen euro uitgetrokken, maar dat is niet genoeg om alle boeren die afstand willen doen van hun bedrijf te helpen. Er zou daarom een selectie worden gemaakt op basis van de meeste stankoverlast.

Dat zorgde direct voor oproepen in de Tweede Kamer om de regeling te verruimen. Om te zorgen dat niemand buiten de boot valt is deze week in de regeringscoalitie besloten om alsnog alle aangemelde varkenshouders in aanmerking te laten komen voor de regeling. De extra miljoenen die daar voor nodig zijn worden vrijgemaakt in de voorjaarsnota.

Vergoeding voor dieren en sloop van stallen

Om hoeveel miljoen het gaat is nog niet duidelijk. Het ministerie moet eerst in kaart brengen of alle aangemelde boeren aan de voorwaarden voldoen. De zogeheten ‘warme sanering’ is bedacht in de strijd tegen stankoverlast. De uitbreiding van de regeling wordt vooral gezien als een mooie kans om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen. Boeren die mogen deelnemen krijgen een vergoeding voor hun dieren en voor de sloop van de stallen.

Naar verwachting maakt minister Carola Schouten (Landbouw) vrijdagochtend alle details openbaar over haar aanpak voor de agrarische sector. De hoofdlijnen zijn al bekend. Zo trekt de CU-bewindsvrouw 350 miljoen euro uit om andere type veebedrijven in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden op te kopen. Boeren kunnen zich net als bij de regeling voor varkenshouders vrijwillig aanmelden.

Koeienvlaaien

Verder komt er bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor innovatiesubsidies om stikstof te reduceren. Dat kan bijvoorbeeld door een stalsysteem te gebruiken waar natte mest (urine) en droge mest (koeienvlaaien) van elkaar worden gescheiden.

Vrijdagochtend spreken minister Schouten en premier Rutte met het Landbouw Collectief over de stikstofplannen. Eerder deze week werd het overleg opgeschort vanwege dreigende taal door actiegroep Farmers Defence Force. De twee bewindslieden willen vandaag eerst excuses horen voor ze verder praten.