Voor mensensmokkel veroordeelde Albaniër aangehouden

Ⓒ Koninklijke Marrechaussee

HOEK VAN HOLLAND - De Koninklijke Marechaussee heeft in Hoek van Holland een 24-jarige man uit Albanië aangehouden die in België was veroordeeld voor het leiden van een organisatie die mensen smokkelde naar het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft nog vijf jaar gevangenisstraf openstaan.