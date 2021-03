LIVE | België gaat verder met AstraZeneca

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

17.43 Uitbraak Britse variant op basisschool Enter

Een uitbraak van het coronavirus op basisschool De Talenter in Enter is groter dan gedacht, meldt burgemeester Doret Tigchelaar van de Overijsselse gemeente Wierden in een videoboodschap. ,,Een grotere uitbraak in de zin van dat er nu al meer dan vijftig personen besmet zijn”, zegt ze.

De burgemeester spreekt van ,,een grote zorg voor de gemeenschap in Enter”, mede ook omdat het bij het merendeel van de besmettingen gaat om de Britse variant van het virus. Deze is besmettelijker dan het 'gewone' coronavirus.

Van de leerlingen die besmet zijn geraakt, is niemand ziek geworden. Na contactonderzoek is besloten dat tweehonderd personen preventief getest gaan worden.

Wegens de situatie roept Tigchelaar mensen op om zich aan de coronaregels te houden. Ook vraagt ze mensen zich direct te laten testen bij zelfs de minste symptomen.

17.31 België ziet geen reden om te stoppen met AstraZeneca

De Belgische taskforce vaccinatie ziet geen enkele reden om te stoppen met het inenten met het vaccin van AstraZeneca na een tijdelijke opschorting in enkele andere Europese landen. Noorwegen, Denemarken en IJsland besloten daartoe na meldingen van trombose.

De Noren presenteerden zaterdag drie probleemgevallen na een recente AstraZeneca-inenting. Drie zorgmedewerkers worden behandeld voor bloedingen, bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Maar de autoriteiten erkennen dat ze niet weten of er een verband is tussen de vaccinatie en de ziekteverschijnselen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam stelt een onderzoek in.

Tot afgelopen woensdag zijn er dertig gevallen van trombose gemeld bij de EMA na een inspuiting met AstraZeneca, ,,op een totaal van 5 miljoen toegediende vaccins”, aldus Pierre Van Damme van de Belgische taskforce. ,,Na een afweging van de potentiële risico’s en de duidelijke voordelen is ervoor gekozen om de vaccinatie verder door te zetten”, aldus Van Damme.

De voorzitter van de taskforce vaccinatie, Dirk Ramaekers, benadrukt dat het EMA verder werkt met alle lidstaten en in detail blijft nagaan hoe veilig de vaccins zijn. Hij stelt daarnaast dat er geen keuzevrijheid komt voor een van de toegelaten vaccins, behalve die van AstraZeneca ook die van Pfizer/BioNTech, Moderna en Janssen. ,,Vaccinshopping is en blijft onmogelijk”, aldus Ramaekers. Zijn taskforce heeft de ontvangers van de prikken wel gevraagd om bijwerkingen na vaccinatie te melden.

14.15 Vijf Europese landen willen praten over verdeling vaccins

Niet alleen Oostenrijk, maar ook Tsjechië, Slovenië, Letland en Bulgarije morren dat de coronavaccins niet eerlijk tussen de landen van de Europese Unie worden verdeeld. De regeringsleiders van de EU moeten zich zo snel mogelijk over de "grote ongelijkheid" buigen, vinden ze.

De leiders van de vijf lidstaten hebben de voorzitter van de raad van regeringsleiders, Charles Michel, per brief gevraagd om de kwestie aan de orde te stellen. Mogelijk leent hun eerstvolgende coronatop, over twee weken, zich daar voor. Het is de bedoeling dat de leiders elkaar dan weer treffen in Brussel, zegt een EU-bron. Michel en zijn medewerkers houden volgens de ingewijde nauwlettend in de gaten wat er speelt.

Als de oneerlijke verdeling van vaccins zo doorgaat, ontstaan er tegen de zomer volgens de vijf lidstaten grote verschillen tussen de EU-landen. ,,Sommige landen zouden al kudde-immuniteit kunnen bereiken, terwijl andere op grote achterstand liggen”, schrijven ze.

De Oostenrijkse premier Sebastian Kurz beschuldigde een aantal lidstaten er vrijdag van met geheime deals extra vaccins te bemachtigen. Er is, volgens hem, een heuse geheime ’bazaar’ ontstaan.

De lidstaten kunnen wel degelijk de vaccins krijgen die hun op basis van hun inwonertal toekomen, houdt de Europese Commissie vol. Maar als een land voor zijn deel bedankt, kunnen andere afspreken die vaccins over te nemen.

09.23 India: wij kijken naar bijwerkingen

De gezondheidsautoriteiten in India doen nader onderzoek naar eventuele bijwerkingen van het vaccin van AstraZeneca.

Denemarken, Noorwegen en IJsland besloten de vaccinatie met AstraZeneca op te schorten in verband met meldingen over trombose. De landen willen eerst zeker weten dat er geen verband is tussen het coronavaccin en bloedstolsels.

Volgens een belangrijke arts in India „is er geen urgente reden tot zorg omdat het aantal meldingen van ongunstige bijwerkingen erg klein is. Maar we bekijken alle meldingen en onderzoeken nogmaals of er gevallen van trombose tussen zitten.”

Bekijk ook: India doet nader onderzoek bijwerkingen vaccin AstraZeneca

07.06 ’Derde golf komt’

Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Die vrees spreekt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen uit in het Nederlands Dagblad. „Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we een groot probleem.”

Volgens hem is er sprake van „een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd winnen.” De zeer besmettelijke Britse variant maakt volgens Niesters inmiddels zo’n 90 procent uit van alle positieve tests.

Wat hem betreft is er maar één remedie: sneller vaccineren. „Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen. (...) Er is nog steeds geen goede regie.” Zo loopt het vaccineren van ouderen en gehandicapten in zorginstellingen trager dan de bedoeling is.

Als de besmettingscijfers zich blijven ontwikkelen zoals nu, is een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames „een kwestie van tijd”, zegt Niesters. Hij waarschuwt daarom voor verdere versoepelingen, zeker nu de meeste scholen open zijn.

07.02 Australië meldt eerste coronageval in 2 weken

In Australië is voor het eerst in ruim twee weken tijd weer een binnenlandse besmetting met het coronavirus opgedoken. Het gaat om een dokter die onlangs in Brisbane twee met corona besmette patiënten behandelde, zei premier Annastacia Palaszczuk van deelstaat Queensland. De laatste binnenlandse infectie stamde van 24 februari.

De patiënten waren onlangs in het buitenland geweest en bleken later besmet met de Britse variant van het virus, zei Palaszczuk. Omdat de dokter in kwestie in de tussentijd meerdere patiënten behandelde, zijn de autoriteiten met spoed een contactonderzoek gestart. Ook zijn alle ziekenhuizen in Brisbane uit voorzorg gesloten voor bezoekers.

Australië telt in vergelijking met andere Westerse landen relatief weinig coronabesmettingen en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor sociale afstand.

06.59 Thuiswerken verplicht in Letland

Letland gaat thuiswerken vanaf volgende week grotendeels verplicht stellen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregel gaat gelden voor ambtenaren, staatsbedrijven en ook voor grote delen van de private sector, maakte de regering in Riga bekend.

De thuiswerkplicht gaat vanaf dinsdag in. Uitzonderingen zijn er voor productiefabrieken en beroepen waarvoor het noodzakelijk is om op locatie te werken, zoals de bouw. De maatregel is vooral bedoeld om te voorkomen dat werknemers besmet raken op kantoor of onderweg daarnaartoe, lichtte de Letse overheid toe.

Het Baltische land heeft het aantal corona-infecties sinds oktober vorig jaar gestaag zien stijgen. De overheid stelde daarom in december nog strenge beperkingen in. Sinds het begin van de pandemie heeft Letland bijna 93.000 coronabesmettingen geregistreerd. Het Letse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt bijna 1750.

Lees hier het liveblog van vrijdag 12 maart.