LIVE | Viroloog: het virus gaat de wedstrijd winnen

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

07.06 ’Derde golf komt’

Een derde coronagolf is niet meer af te wenden. Die vrees spreekt viroloog Bert Niesters van het Universitair Medisch Centrum Groningen uit in het Nederlands Dagblad. „Als we eind volgende week niet lagere cijfers hebben dan nu, hebben we een groot probleem.”

Volgens hem is er sprake van „een wedstrijd: het vaccin tegen het virus. En het virus gaat die wedstrijd winnen.” De zeer besmettelijke Britse variant maakt volgens Niesters inmiddels zo’n 90 procent uit van alle positieve tests.

Wat hem betreft is er maar één remedie: sneller vaccineren. „Ik hoor alleen maar geluiden dat er vaccins op de plank blijven liggen. (...) Er is nog steeds geen goede regie.” Zo loopt het vaccineren van ouderen en gehandicapten in zorginstellingen trager dan de bedoeling is.

Als de besmettingscijfers zich blijven ontwikkelen zoals nu, is een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames „een kwestie van tijd”, zegt Niesters. Hij waarschuwt daarom voor verdere versoepelingen, zeker nu de meeste scholen open zijn.

07.02 Australië meldt eerste coronageval in 2 weken

In Australië is voor het eerst in ruim twee weken tijd weer een binnenlandse besmetting met het coronavirus opgedoken. Het gaat om een dokter die onlangs in Brisbane twee met corona besmette patiënten behandelde, zei premier Annastacia Palaszczuk van deelstaat Queensland. De laatste binnenlandse infectie stamde van 24 februari.

De patiënten waren onlangs in het buitenland geweest en bleken later besmet met de Britse variant van het virus, zei Palaszczuk. Omdat de dokter in kwestie in de tussentijd meerdere patiënten behandelde, zijn de autoriteiten met spoed een contactonderzoek gestart. Ook zijn alle ziekenhuizen in Brisbane uit voorzorg gesloten voor bezoekers.

Australië telt in vergelijking met andere Westerse landen relatief weinig coronabesmettingen en -sterfgevallen. De regering sloot vrij snel na het begin van de pandemie de grenzen, plaatste het land in lockdown en stelde ook strenge regels op voor sociale afstand.

06.59 Thuiswerken verplicht in Letland

Letland gaat thuiswerken vanaf volgende week grotendeels verplicht stellen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregel gaat gelden voor ambtenaren, staatsbedrijven en ook voor grote delen van de private sector, maakte de regering in Riga bekend.

De thuiswerkplicht gaat vanaf dinsdag in. Uitzonderingen zijn er voor productiefabrieken en beroepen waarvoor het noodzakelijk is om op locatie te werken, zoals de bouw. De maatregel is vooral bedoeld om te voorkomen dat werknemers besmet raken op kantoor of onderweg daarnaartoe, lichtte de Letse overheid toe.

Het Baltische land heeft het aantal corona-infecties sinds oktober vorig jaar gestaag zien stijgen. De overheid stelde daarom in december nog strenge beperkingen in. Sinds het begin van de pandemie heeft Letland bijna 93.000 coronabesmettingen geregistreerd. Het Letse dodental als gevolg van Covid-19 bedraagt bijna 1750.

