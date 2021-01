Ondernemers timmeren gevels dicht, relspeculaties op sociale media

Ondernemers zetten hun terrasmeubilair snel binnen, sluiten eerder hun deuren of blijven in hun zaak zitten in de hoop gespaard te blijven. Verschillende winkeliers timmeren een houten wand voor de gevel en ramen. Buurtbewoners parkeren hun auto’s op veilige plekken om te voorkomen dat die in brand vliegen.

Volgens een politiewoordvoerster in Limburg wordt er op sociale media druk gesproken over nieuwe acties. „Het wordt nu echt heel groot”, zegt ze. „Er zijn landelijke afspraken in voorbereiding hoe we ermee om zullen gaan.”

Er worden op tal van plekken ongeregeldheden verwacht, meldt de politie. „We kijken wat er wordt opgeroepen en wat de plannen zijn”, zegt een woordvoerster van de landelijke korpsleiding van de politie. Oproepen tot protest is geen strafbaar feit, maar oproepen tot geweld wel. De politie zegt toch alle berichten die rondgaan op sociale media te volgen, ook de berichten waarin niet expliciet wordt aangezet tot geweld.

NEC-fans: blijf met poten van winkels af

Volgens de harde kern van voetbalclub NEC hoeven relschoppers zich niet aan ondernemers en hun zaken te vergrijpen. „Er gaan geruchten dat ze onze stad willen gaan slopen. Wij zullen dit niet toestaan. Onze winkeliers hebben het al zwaar en kunnen dit er niet bij hebben. Wij zullen dus onze stad verdedigen. Voor de duidelijkheid; wij zijn niet tegen demonstreren! Maar tegen het plunderen van winkels van Nijmeegse ondernemers zullen wij ons ten alle tijden verdedigen”, laat de fangroep weten in een verklaring.

Zondagavond werden meerdere winkels geplunderd, zoals in Eindhoven waar een groep jongeren de kassa van een Jumbo-winkel op het station meenam. In Venlo moest een man lijdzaam toezien „hoe 50 tot 100 mensen de winkel aan het vernielen zijn.”

Ondernemers in heel het land nemen het zekere voor het onzekere.

Facebook

Volgens de huisregels van Facebook mogen berichten niet leiden tot „schade in de echte wereld.” „Op het moment dat we een oproep tot geweld zien, zullen we die verwijderen”, laat Facebook weten. Mensen kunnen ook zelf bij Facebook berichten melden, die dan worden beoordeeld.

De afgelopen dagen leidden ook niet-gewelddadige berichten, zoals oproepen tot „samen koffie drinken”, tot protesten die uitmondden in geweld. Zulke berichten blijven dan ook online staan. „Als het geen oproep tot geweld is, verwijderen we de berichten niet”, zegt Facebook.

De politie vraagt mensen die mogelijke nieuwe rellen willen doorgeven dat alleen te doen als ze over serieuze, concrete informatie beschikken. Omdat maandag veel mensen bellen of mailen met de politie is een lange wachtrij ontstaan. „Houd de lijnen vrij voor degene die het echt nodig hebben”, is het advies.

Drukte

„Het is erg druk. Veel mensen bellen ons om zaken door te geven en dat is hartstikke goed natuurlijk. Daar kunnen we ons voordeel mee doen”, zegt een woordvoerster van de korpsleiding. Ze benadrukt dat het handiger is als mensen het meldformulier op de website van de politie gebruiken in plaats van te bellen. „Dat kost minder tijd en we kunnen makkelijker en sneller in kaart brengen om welke locaties het gaat en hoe vaak die locaties doorgegeven zijn.”

Via het digitale formulier op de website politie.nl kan iedereen informatie verstrekken en beelden uploaden over demonstraties die worden voorbereid, bijvoorbeeld op sociale media.

Dit weekend kwamen op diverse plaatsen in het land mensen samen om te protesteren tegen de avondklok. Die geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus. Die protesten ontaardden in onder meer Eindhoven, Amsterdam, Tilburg en Urk in ongeregeldheden. Relschoppers plunderden, richtten vernielingen aan en bestookten de politie en de ME met stenen, rookbommen en andere voorwerpen.

