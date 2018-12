Motorcrosser met plunjezak opgepakt na wilde achtervolging

Agenten zagen hem in de nacht van vrijdag op zaterdag om 03.20 uur voorbijrijden en vonden hem meteen verdacht. De man zag dit en bedacht zich geen twee keer: hij ging er met hoge snelheid vandoor.

De motorcrosser besloot toen hij een woonwijk inreed, om zijn verlichting te doven. Volgens de politie scheurde hij met een duizelingwekkende snelheid door de straten en reed hij over middenbermen, sprong over stoepranden, negeerde stoptekens en jakkerde de bestuurder door rood en over de stoep.

Inbrekerswerktuig

Nadat de man een brandgang in crosste, leken de agenten hem kwijt te zijn. Maar enkele minuten later hoorden agenten - die zich op de rondweg hadden opgesteld - de man weer aankomen. Ook dit mondde weer kort uit in een achtervolging, maar al snel werd hij klemgereden en ingerekend.

De verdachte bleek niet van onbesproken gedrag te zijn: hij stond nog gesignaleerd voor eerdere gepleegde strafbare feiten en moest hij nog 73 dagen de cel in in verband met een schadevergoedingsmaatregel. In zijn plunjezak bleek inbrekerswerktuig en ene busje pepperspray te zitten. Ook reed de verdachte op een crossmotor waar geen kenteken voor was afgegeven, hij voerde een verlopen kentekenplaat van een bromfiets.

De verdachte zit vast voor meerdere verkeersovertredingen, rijden zonder rijbewijs, rijden met een vals kenteken en zonder verzekering en het bezit van inbrekersverwerktuig.