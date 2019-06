Immense stroomstoring Zuid-Amerika: heel Argentinië en Uruguay zonder stroom

Argentijnse media, die draaien op noodgeneratoren, spreken van een ’historische’ storing. Die begon om 07.06 uur plaatselijke tijd (12.06 uur in Nederland). Treinen stonden meteen stil, stoplichten vielen uit en miljoenen mensen zitten thuis zonder stroom.

,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt woordvoerster Alejandra Martinez van de Argentijnse energiemaatschappij tegen lokale media. Op sociale media delen Zuid-Amerikanen foto’s van hun onverlichte steden. ,,Alleen de maan geeft nog licht”, twittert de Argentijn Diego. Anderen maken wrange grappen over een naderende apocalyps.

Mega-operatie

Argentinië en Uruguay zullen volgens de autoriteiten nog zeker 6 tot 8 uur zonder stroom zitten. ,,We zijn bezig de service weer te herstellen in sommige zones in het zuiden van het land, in Cuyo en het noordoosten”, laat Daniel Russo, minister van Burgerbescherming weten aan de krant Clarín.

In delen van de westelijke provincie Mendoza zou weer stroom zijn. Maar burgers wordt opgeroepen zuinig te zijn met het gebruik van elektrische apparaten. De krant Los Andes stelt dat families niet meer dan één mobiele telefoon moeten opladen en gebruiken.

Historisch

Met tenminste 48 miljoen getroffenen is de Zuid-Amerikaanse black out één van de grootste in de geschiedenis. Maar in de officiële lijstjes valt het huidige stroomdrama nog net buiten de top tien van alle stroomstoringen. Bovenaan staat een enorme blackout in India die in 2012 620 miljoen burgers in het donker zette.

Nieuwszender TN heeft een live uitzending. Tekst gaat verder onder de beelden.

„Het is geen buurt, geen gebied, maar het hele land”, meldden lokale journalisten in een nieuwsprogramma. „Degenen die de leiding hebben in de overheid, zijn ons een uitleg verschuldigd.”

Mauricio Marci, de president van Argentinië, heeft nog niet gereageerd op de stroomstoring. Overigens worden vandaag in sommige delen van Argentinië lokale verkiezingen gehouden. De stembureaus zouden ’gewoon’ geopend zijn vanochtend.