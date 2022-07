Werd Zelenski door zijn jeugdvriend Bakanov verraden?

Premium Het beste van De Telegraaf

Ivan Bakanov en Irina Venediktova tijdens een gezamenlijke persconferentie vorig jaar in Kiev. De beide vertrouwelingen van president Zelenski werden door hem afgelopen nacht ontslagen. Ⓒ REUTERS

KIEV - Na het opzienbarende ontslag van de Oekraïense chef van de veiligheidsdienst SBU en de procureur-generaal gonst het van de geruchten in Kiev. Werd Zelenski verraden door zijn jeugdvriend, Ivan Bakanov, die hij bij zijn aantreden tot hoofd van de geheime dienst had benoemd? En geldt dat ook voor Irina Venediktova, de in het buitenland zeer geziene procureur-generaal die vorige week nog in Den Haag was om te pleiten voor een grootschalig onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden?