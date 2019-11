Het einde van een herdersgeslacht

Christien Mouw (67) raakte haar schaapskudde kwijt. Ze werd ingehaald door de tijd. Ⓒ foto rene BOUWMAN

Generaties lang trokken schaapherders uit de familie Mouw over de hei bij Elspeet. Koningin Wilhelmina, die hier op de Veluwe in de buitenlucht schilderde, was nog bevriend met Willem, een van de stamdragers. Maar de moderne tijd sloeg toe en de familie Mouw raakte haar kudde kwijt.