Indonesische politie toont gearresteerde Nederlander

Hij wordt beschuldigd van het invoeren en verspreiden van de drugs, waarop minimaal twintig jaar gevangenisstraf tot de doodstraf staat.

Een team van nationale en lokale politie op Bali pakte hem donderdag op in een villa in Batu Belig, dat is gelegen in het noorden van Kuta, een populaire badplaats. Undercoverpolitie kocht een kleine hoeveelheid cannabishoudende vloeistof van hem en trof later meer aan bij een inval in de villa. De politie nam ook zijn telefoon en laptop in beslag.

De Nederlander, aangeduid met de initialen M.G.L., zei tegenover de politie een tussenpersoon te zijn. Het spul zou afkomstig zijn uit Nederland.

Strijd opgevoerd

Indonesië heeft dit jaar de strijd tegen verdovende middelen opgevoerd. Het land lijkt een voorbeeld te nemen aan buurland Filipijnen, waar al duizenden drugsverdachten zijn vermoord in de wrede ’oorlog tegen drugs’ van president Duterte.

Het land kent een zeer strenge drugswetgeving. Sinds de aantreding van president Joko Widodo in 2014 zijn er achttien mensen geëxecuteerd voor drugssmokkel, onder wie de Nederlander Ang Kiem Soei. Ook de 64-jarige Nederlander Siegfried Mets zit er in de dodencel voor een drugszaak.