Nieuwe stakingen onafwendbaar: werkgevers streekvervoer verwerpen ultimatum

Zo eist de FNV een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, het CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden. „Dat geld is er niet”, zegt Kagie. „Staken betekent niet dat het geld er ineens toch is.” Het loonbod van de VWOV bedraagt 8 procent voor een jaar. De arbeidsvoorwaarden gaan er volgens de werkgevers 11 procent op vooruit. De werkgevers zeggen dat de marges in het openbaar vervoer „heel klein” zijn, en dat veel vervoersbedrijven sinds corona verlies draaien.

Voor VWOV is het daarom onmogelijk om tegemoet te komen aan de eisen. „Vakbonden vinden dat we toch over deze eisen in gesprek moeten gaan, onder dreiging en druk van een al aangekondigde staking. Dat is voor ons geen basis om te praten. Staken brengt ons niet om tafel”, aldus Kagie.

FNV laat in een reactie weten te wachten tot het ultimatum daadwerkelijk is verstreken. „De eisen blijven liggen zoals deze waren. We merken dat er een grens is bereikt voor chauffeurs”, aldus een woordvoerder van de vakbond. Dat geldt niet alleen voor het salaris, maar ook voor de werkdruk. „De chauffeurs hebben hele krappe rijtijden en bijna geen rustmomenten. Daar willen we echt van af”, meldt de zegsman.

’Teleurstellend’

CNV noemt het „teleurstellend” dat VWOV niet om tafel wil. „Werkgevers vinden het blijkbaar niet nodig genoeg”, zegt vakbondsbestuurder Evert Jan van de Mheen. „Het ultimatum ligt er nog, het is aan werkgevers om nu in beweging te komen. De actievoorbereidingen lopen in de tussentijd gewoon door.”

Het ultimatum heeft betrekking op de grote cao in het streekvervoer. Die geldt voor 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. De kleinere cao Multimodaal geldt voor 1300 medewerkers, voornamelijk treinpersoneel. Ook voor die cao lopen de onderhandelingen stroef en werd al eerder gestaakt.

Zo riepen FNV en CNV hun leden begin deze maand op om gedurende vijf dagen het werk neer te leggen, voor beide cao’s. Als gevolg daarvan viel een deel van het streekvervoer uit. Op meerdere dagen reed volgens VWOV slechts de helft van alle bussen. Ook vielen verschillende treinen uit, onder meer in de Achterhoek, Rivierenland en in Limburg.