Bizar tafereel Spanje: badplaats wordt schuimbad

Ondertussen zijn de taferelen in het plaatsje Tossa de Mar behoorlijk in het oog springend. Bewoners werden verrast door schuim van ongeveer een meter hoog, met daaronder nog water. Op video’s is te zien hoe bewoners zich een weg naar huis banen.

Tekst loopt verder.

’Zeer spectaculair’, zegt burgemeester Imma Colom tegen El Pais. „Zelfs de oudere mensen die ik spreek, zeggen dat ze dit nog nooit hebben gezien.”

Het schuim is een normaal natuurfenomeen, veroorzaakt door organische stoffen die van nature in het water zitten. Maar zo extreem was het nooit.

Nederlanders in problemen

Aan de kust van de Middellandse Zee zorgt Gloria voor grote problemen. Drie mensen zijn overleden. Door het extreme weer zijn ook veel vluchten vertraagd. Daarnaast zijn veel scholen dicht, zijn meerdere wegen niet toegankelijk en zitten veel Spanjaarden zonder stroom.

Deze video geeft treffend weer hoe onverwacht de golven, zo hoog als appartementencomplexen, kunnen komen. Tekst loopt verder.

Ook een Nederlands gezin zou door een grote golf het water zijn ingesleurd. De familie zou volgens Spaanse media speciaal op de uitkijk hebben gestaan bij een stenen dam om een glimp van storm Gloria mee te krijgen.

Bekijk ook: Nederlands gezin water ingesleurd in Spanje

Zondag waren de eerste signalen al niet hoopgevend. Dinsdag blijkt de schade op talloze plaatsen groot. Ⓒ WhatsApp-tiplijn De Telegraaf

Eerder lieten Nederlanders al weten op de camping tussen gescheurde tenten te zitten, zandzakken voor hun huis te hebben gelegd, of ’alles door de straat’ te zien vliegen.

Chaos op boulevard

Ook dinsdagavond is het nog raak. De Nederlander Martin Küpers in Calafell (Catalonië) laat weten dat het ’echt noodweer’ is, ’gekkenhuis’, op het moment dat ook de radar laat zien dat zijn woonplaats midden in de storm zit.

„Enorm harde wind, veel regen, onweer”, laat hij rond 23.00 uur weten. „Van alles vliegt door de lucht. Op de boulevard in ons dorp is het een chaos. Maar we zitten veilig gelukkig. Iets op een berg, dus alle water loopt lang ons heen naar beneden.”

Guardamar del Segura is een slagveld. Ⓒ WhatsApp-tiplijn De Telegraaf

Robert Vroom had thuis zandzakken neergelegd. Ook zijn regio is hard getroffen. „Ik heb vandaag de kustplaatsen Guardamar en Torrevieja bezocht, de schade aan de stranden en boulevards is heel groot, veel horecaondernemers aan de boulevards hebben flinke schade”, laat hij weten. „En de zandzakken. Die waren uit voorzorg. Daardoor is veel schade voorkomen.”