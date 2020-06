Politie is medeplichtige Maddiezaak op 't spoor

Hij heeft mogelijk gebeld met de Duitse Christian Brückner, de man die nu gezien wordt als degenen die Maddie in 2007 liet verdwijnen, zo schrijft het AD.

Brückner zit in een gevangenis in Kiel. Hij is in het verleden een aantal keer veroordeeld voor seksuele misdrijven, waarbij ook kinderen betrokken waren. De 43-jarige man woonde jarenlang in de Algarve in het zuiden van Portugal, ook in de buurt van de badplaats Praia da Luz, waar Madeleine verdween.

Aan de Britse tabloid Daily Mail heeft een oud-klasgenoot van Christian Brueckner onthuld dat de man als kind een ’loner’ was. De klasgenoot, die anoniem zijn verhaal doet, zegt ’altijd al te hebben geweten dat Brueckner het slechte pad op zou gaan’.

Veel fouten gemaakt

Het heeft er alle schijn van dat politie in Portugal, Engeland en Duitsland heel wat steken heeft laten vallen sindfs het meisje verdween. De afgelopen dagen werd bekend dat een gouden tip over Brückner in 2013 waarschijnlijk totaal is genegeerd. De oproep van de Britse politie op de Duitse tv leverde een belangrijke melding van een getuige op, zo weet The Sun. Maar waarschijnlijk heeft de politie van Braunschweig de informatie nooit aan de Engelsen doorgegeven.

Verder is er het verhaal van de vrouw die Maddie drie weken na de verdwijning in een Duitse camper zou hebben gezien. Dat was bij een Spaans wegresuaturant, 900 kilometer van Praia da Luz.