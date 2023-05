Premium Het beste van De Telegraaf

Landbouw vaker beroofd: dievengilde terug van weggeweest Boer Erik-Jan doelwit criminele bendes: ’Ze slopen gewoon alles’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Loonwerker Erik-Jan Obbink is al twee keer slachtoffer geworden van diefstal van GPS-apparatuur uit zijn tractoren. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Nijkerk - Criminele bendes slagen er weer vaker in hightech apparatuur die gebruikt wordt in de landbouw te stelen. In 2022 werden maar liefst 203 peperdure gps-systemen ontvreemd uit machines of toestellen bij bedrijven op het platteland. Een stijging van ruim vijftig procent in vergelijking met een jaar eerder toen er nog 130 werden gestolen. Daarmee lijkt het dievengilde weer helemaal teruggekeerd te zijn, en is er weinig meer over van de daling die werd ingezet nadat in 2020 ook al 196 systemen werden gestolen.