Bezuinigen niet op agenda Tweede Kamer

„Het zal u misschien verbazen dit van een VVD-woordvoerder te horen, maar het is goed dat we dit jaar een fors begrotingstekort hebben en de staatsschuld flink laten oplopen.” VVD-Kamerlid De Vries windt er dinsdag bij de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer geen doekjes om: de gegroeide staatsschuld baart de liberalen geen zorgen.

En dat terwijl die schuld in een paar maanden tijd gegroeid is naar minder dan 50 procent van het nationaal inkomen tot meer dan 60 procent. Boven de grens uit de Europese begrotingsafspraken, al heeft Brussel die eisen wegens de extreme omstandigheden even laten varen. De stijging komt vooral door de inmiddels drie steunpakketten om de economie te steunen in de coronacrisis. Kostenplaatje: tientallen miljarden euro’s.

Buffers

„Verantwoord”, vindt De Vries. Maar, stipt ze aan, alleen omdat we er aan het begin van de crisis goed voor stonden. „We hebben een buffer opgebouwd die andere partijen graag allang hadden uitgegeven”, sneert ze naar de oppositie. Maar De Vries denkt nog niet over het zo snel mogelijk weer opbouwen van de buffers: „Daar ga ik niet op vooruitlopen. We zijn druk bezig de problemen van nu op te lossen.”

De lijn die de liberaal trekt, past in de houding die kabinet en Kamer hebben tegenover de stijgende staatsschuld. Sinds de presentatie van de dieprode cijfers op Prinsjesdag, vragen eigenlijk alleen de SGP en de Raad van State zich af wanneer het kabinet de overheidsfinanciën weer op orde wil krijgen. „Best wel pijnlijk”, vindt SGP-Kamerlid Stoffer.

De rest van de Kamer maakt zich voorlopig niet zo druk om de staatsschuld. Dat er ook de komende jaren begrotingstekorten zullen zijn, is volgens SP-Kamerlid Alkaya ’begrijpelijk’. „Het is onverstandig om ons nu te focussen op de staatsschuld”, zegt de SP’er. Alkaya vindt dat 60 procent de nieuwe ondergrens voor de staatsschuld zou kunnen worden. Ook PvdA-Kamerlid Nijboer vindt een hogere schuld ’verdedigbaar’, nu de staat er maar zo weinig rente over betaalt.

’Meevallers naar belastingbetaler’

CDA-Kamerlid Slootweg pleit in plaats van bezuinigen er juist voor dat in de toekomst eventuele meevallers in de begroting niet allemaal naar de staatskas en in de buffers terugvloeien, maar ook terechtkomen bij de belastingbetaler. En ook CU-Kamerlid Bruins, aan het begin van de crisis altijd trots op de opgebouwde ’volle graanschuren’ waardoor het kabinet de steunmiljarden op kan hoesten, wil niet te ver gaan. Hij wil ’hooguit denken’ aan het stellen van een bezuiniging tegenover eventuele extra uitgaven die het kabinet de komende tijd zou willen doen.

Wopke/Wiebes-fonds

Een vrijbrief voor alle uitgaven van het kabinet is de houding van de Kamer dan weer niet. Want het Wopke/Wiebes-fonds van 20 miljard euro en de investeringskorting (BIK) die het kabinet de komende twee jaar aan bedrijven wil geven, kan nog wel op pittige kritiek rekenen.

De oppositie oordeelt keihard, maar ook bij de coalitie zijn er vraagtekens. Bij D66 bijvoorbeeld of de rol van de Kamer bij de uitgaven uit het Wopke/Wiebes-fonds niet te klein is. En CU noemt de plannen zoals ze er nu liggen voor de investeringskorting, de Kamer krijgt volgende week het wetsvoorstel, nog ’erg vaag’. „Dat moet volgende week concreter en overtuigender zijn”, vindt CU-Kamerlid Bruins.