’Allah’s afbakbar’ van Zwarte Cross verwijderd

Foto’s van het snackbarbord werden door critici op sociale media gedeeld, waarop de organisatie bedolven werd door berichten van mensen die er aanstoot aan nemen. Ook een bord met de tekst ’leve de kleurling!’ neemt niet iedereen in dank af. „Achterlijke boeren”, trekt Facebookgebruiker Rogier in de tegenaanval. „Zwart randje aan Zwarte Cross”, schrijft Simone.

Maar lang niet iedereen sluit zich bij die woorden aan. Zo neemt uitgerekend een partijlid van GroenLinks het voor het festival op. „Racismebeschuldigingen richting de @zwartecross vind ik echt heel erg. Lopen er racisten, homohaters en andere klootzakken rond? Ja, zeker. Maar de #zwartecross doet daar meer tegen dan elk ander festival”, reageert Huub Bellemakers op Twitter. Overigens hing het terrein traditiegetrouw vol met honderden lollige, lompe en grappig bedoelde borden. Bellemakers wijst dan ook op tal van andere borden, zoals: ’ZC slechtste event sinds de kruisiging van Jezus Christus’. Ook Amsterdammers, president Poetin en tegenstanders van abortus werden op het terrein openlijk op de hak genomen.

Op de koffie

De organisatie van de Zwarte Cross reageerde na de ophef in een persoonlijk bericht naar een van de criticasters dat het festival begrip heeft voor ieders mening en betreurt dat het bord als discriminerend wordt ervaren. „Dat is zeker niet onze intentie”, aldus het festival in een reactie die door de boze internetgebruikers meteen openlijk werd gedeeld. „Wij gaan geen actie ondernemen om het bord te verwijderen. Ons aanbod om met ons in gesprek hierover te gaan blijft absoluut staan. Het festival is op dit moment in volle gang en daarom zouden we dit gesprek graag na afloop voeren.”

Later op de dag zwichtte de Zwarte Cross alsnog voor de kritiek op het bord. „Toen het aantal berichten dermate opliep en de sfeer grimmiger dreigde te worden, hebben wij besloten om terug te komen op ons eerdere besluit”, laat het festival weten in een verklaring maandagmorgen. „De Zwarte Cross is een festival waar pertinent geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag. Iedereen die ons festival goed kent zal dit beamen. Het is wel een plek voor satire en op het festival namen wij allerlei zaken (inclusief onszelf!) op de hak. Als wij daarbij een grote groep mensen onbedoeld voor het hoofd stoten, dan laat ons dat zeker niet onbewogen.”

De organisatie achter het evenement, de Feestfabriek, wil het bij die verklaring laten, zegt een medewerkster tegen De Telegraaf. Een subtiele uitsmijter kan er in de stijl van het boerenfestival nog wel vanaf: „Vrede op aarde.”

De Feestfabriek