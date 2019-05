’Politie verdraait woorden Madsen’

Madsen wordt ervan verdacht de journaliste te hebben vermoord toen die bij hem op bezoek was op zijn duikboot. De uitvinder heeft inmiddels wel bekend dat hij haar lijk in stukken heeft gezaagd en in zee gegooid.

De Deense politie meldde eerder deze week dat Madsen had verklaard dat Wall was overleden door een koolmonoxidevergiftiging in de duikboot terwijl hij buiten was. Dat wordt nu door zijn advocate bestreden.