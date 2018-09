Een rendement van 2,87 procent is makkelijk haalbaar voor elke vent en je bent een rund als je niet op de beurs stunt.

Deze door onze geliefde overheid graag gehanteerde motivering is volgens onze wijze rechterlijke macht wederom voldoende onderbouwd om de Belastingdienst opnieuw in het gelijk te stellen in haar verbeten rooftocht naar het spaargeld van de kleine burger.

R.F. Meihuizen