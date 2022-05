Tweede Kamer stemt voor verhoging maximumstraf doodslag naar 25 jaar

Naast VVD en CDA steunen PVV, JA21, SGP, Groep van Haga, Forum voor Democratie, Denk, BBB en Liane den Haan de verhoging naar 25 jaar.

Bekijk ook: Verhoging maximumstraf doodslag herstelt evenwicht in systeem

GL heeft een amendement op het wetsvoorstel ingediend, om de maximale strafmaat niet naar 25 maar naar 20 jaar te verhogen. D66, SP, PvdA, de Dierenpartij, CU, Volt, Bij1 steunden dat voorstel, maar een meerderheid wil dus toch vasthouden aan 25 jaar. Omdat het voorstel voor 20 jaar het niet haalde, besloten SP en CU toch maar in stemmen met maximaal 25 jaar. Dat is beter dan de huidige maximale straf van 15 jaar, redeneren die partijen.

Langgekoesterde wens

Het verhogen van de maximale straf voor doodslag is een langgekoesterde wens in politiek Den Haag. Toch was er onder partijen nog discussie over hoe hoog die zou moeten worden.

Kamerleden van links tot rechts zien in dat de maximale straf omhoog moet. De vorige Tweede Kamer schaarde zich al achter een voorstel van VVD-Kamerlid Van Wijngaarden om de maximale straf te verhogen.

De ministerraad ging vorig jaar februari al akkoord met een nieuw maximum van 25 jaar celstraf. Hierdoor komt de straf meer in de buurt van de maximale straf van 30 jaar voor moord, was de redenering. Wat volgens voorstanders meer recht doet aan de ernst van het misdrijf. Nu is de Tweede Kamer daar definitief mee akkoord gegaan, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen.