Matt Hancock zou adviezen experts in de wind hebben geslagen Uitgelekte corona-appjes Britse minister: volk moest bang gemaakt worden

De voormalige Britse minister Matt Hancock (Gezondheid) ligt flink onder vuur voor zijn rol tijdens de coronacrisis. Ⓒ ANP/HH

Londen - Het officiële onderzoek naar het coronabeleid van de Britse regering is nauwelijks van start gegaan, of de kritiek op dat beleid is al losgebarsten. Op basis van bijna honderdduizend uitgelekte WhatsApp-berichten wordt duidelijk dat Britten onnodig de stuipen op het lijf werd gejaagd, er meer uitgaansverboden waren dan noodzakelijk en dat adviezen van medisch adviseurs regelmatig in de wind werden geslagen.