Politie pakt gezochte Duitser (60) op voor zware overvallen

De verdachte zou in 2018 en 2019 betrokken zijn geweest bij overvallen op geldtransporten in Keulen, op het vliegveld van Keulen/Bonn en in Frankfurt. In totaal raakten twee geldtransporteurs zwaargewond bij de criminele geweldsacties.

Bij de overval op het vliegveld zou de man een machinegeweer hebben gebruikt. Bij alle drie overvallen vluchtten de daders met in Nederland gestolen auto’s met valse kentekens.

Uitlevering

De Duitse justitie wist een auto te identificeren waarmee de verdachte naar Nederland was gevlucht. Justitie heeft niet bekendgemaakt waar de man is aangehouden. Duitsland gaat Nederland vragen de man over te dragen. Het Duitse onderzoek naar mogelijke medeplichtigen gaat door.

