Warmste 25 augustus ooit gemeten

Op dit moment is het in Gilze-Rijen (Brabant) het warmst, daar geeft de thermometer 33,6 graden aan. De komende uren zal het kwik nog wat verder stijgen. Hierdoor bestaat ook de kans dat het landelijk record gebroken wordt. In 1997 werd in Volkel de hoogst gemeten temperatuur ooit op 25 augustus waargenomen. Het kwik gaf toen 34,1 graden aan, aldus het weerbureau. Gisteren werd het record voor de warmste dag ook al verbroken.

Eerder op de dag werd het in het oosten van het land al 30 graden. Daarmee was de tweede regionale hittegolf van het jaar een feit. In Hupsel is overigens de eerste hittegolf nog niet eens afgelopen. Deze is inmiddels al achttien dagen aan de gang.

Aankomend weekeng gaat het afkoelen. Morgen zakt de temperatuur naar de 23 tot 28 graden, en kunnen er buiten ontstaan. In het weekend zakt de temperatuur richting de 20 tot 24 graden, met mogelijk hier en daar een buitje.