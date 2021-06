Biden kiest ambassadeurs voor NAVO, Mexico en Israël

In de week dat Biden in Brussel voor het eerst een NAVO-top bijwoonde kiest hij voor veiligheidsdeskundige Julianne Smith als vertegenwoordiger bij de NAVO. Thomas Nides, voormalig topbankier en onderminister van Buitenlandse Zaken wordt ambassadeur in Israël, waar net een nieuwe regering is geïnstalleerd.

In Mexico mag Ken Salazar, een oud-senator uit Colorado, de Amerikaanse ambassade betrekken. De zuiderbuur is een van de grootste handelspartners van de VS. Er zijn nogal wat problemen op migratiegebied op te lossen.

Veel andere ambassadeursbenoemingen laten nog op zich wachten. De Washington Post schreef eerder dat meespeelt dat Bidens netwerk voor een groot deel uit witte mannen bestaat, terwijl behoefte bestaat om ook buiten die groep te kijken. In de VS is het gebruik om een kwart van de circa 190 ambassadeursposten aan politieke bondgenoten en vrienden van de president te gunnen.