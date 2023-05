Duikers doorzoeken stuwmeer in nieuwe zoektocht naar Maddie McCann

De zoektocht zal naar verwachting en afhankelijk van het resultaat, zo’n twee dagen in beslag nemen. Maandag werd al het gebied in de buurt van de Arade-dam in het zuiden van Portugal afgezet.

Het water op de voorgrond. Ⓒ ANP / EPA

Christian Brückner, de Duitse hoofdverdachte in de zaak, zou daar vaak zijn geweest. De dam ligt op zo’n 50 kilometer van de plaats waar Madeleine voor het laatst werd gezien, een resort in Praia de Luz. Volgens Portugese media is het gebied in 2008 al doorzocht, maar toen werd niks gevonden.

Brückner woonde enkele jaren in Zuid-Portugal. Hij zou in de buurt zijn geweest van het resort waar de familie McCann ten tijde van de verdwijning verbleef.

Hoofdverdachte Christian Brueckner. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Tijdens het onderzoek naar de verdwijning van Maddie, zoals het meisje doorgaans wordt genoemd, werd ontdekt dat de Duitser in het Zuid-Europese land kinderen seksueel had misbruikt en verkracht. Brückner zit een straf van zeven jaar uit voor een andere verkrachting in de Portugese plaats waar Maddie verdween.