De VN organiseren een klimaatconferentie in september. Bloomberg zal VN-chef Ban Ki-moon helpen bij het kweken van politieke wil in steden om iets aan het klimaat te doen. De miljardair Bloomberg was tot eind vorig jaar burgemeester van New York.

