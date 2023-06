Puppy’s op snikheet balkon in Hengelo zonder eten en drinken achtergelaten

De pups zijn in beslag genomen. Tegen de eigenaar wordt een proces-verbaal opgemaakt. ,,Gisteren ontvingen we een melding over twee verwaarloosde puppy’s op een balkon. De eigenaar zou sinds woensdag vertrokken zijn en de pups liepen sindsdien op het balkon”, zo schrijft de politie op de Facebookpagina. Ook werd er in de buurt van het balkon een duidelijke ontlastinggeur geroken.

Eenmaal op het balkon troffen de agenten inderdaad de jonge beestjes aan. De temperatuur op het balkon was inmiddels opgelopen tot 28 graden en er lag veel rotzooi, zoals aangevreten plastic zakken en lege blikjes, waaraan de puppy’s zich konden bezeren.

,,Het gaat nu gelukkig goed met ze”, zo laat de politie weten.

