Sportscholen eisen beweging kabinet

Voor sportschoolhouders is het totaal onduidelijk waarom de wereld er op 1 september anders uitziet dan op 1 juni. De branche voert campagne voor snellere heropening. Brancheorganisatie NL Actief heeft vorige week een gesprek gehad met minister Van Rijn. De bewindsman had onder andere kritiek op het ontbreken van triage bij sportscholen en was bang voor drukte. Dat is bij de ondernemersvereniging slecht gevallen, want sportscholen waren er als een van de eerste bij met een protocol om dit soort problemen te voorkomen.

Aerosoles

Van Rijn heeft wel een argument op het terrein van virusbestrijding ingebracht: het gevaar van aerosoles (zeer kleine druppeltjes water). Door stevig te trainen zou een sporter met corona als het ware besmette druppeltjes kunnen verspreiden over een afstand langer dan 1,5 meter.

De sportscholen hebben op verzoek van de tijdelijk minister een nieuw protocol gemaakt om hier beter rekening mee te houden. Algemeen directeur Ronald Wouters schrijft er over in de brandbrief: „De inhoud van de sportschool is over het algemeen zeer ruim, het aantal bezoekers kan worden aangepast, de intensiteit van trainingen kan worden aangepast, de verblijfsduur kan worden beperkt tot een uur en alle sportscholen beschikken over uitstekende systemen voor volledige buitenluchtverversing en ventilatie zonder recirculatie.”

Van Rijn laat dinsdag weten dat hij het Outbreak Management Team (OMT) heeft gevraagd om een advies te geven over eerdere opening. „Dit advies volgt komende week.”

’U laat ze verzuipen’

Uit de brandbrief van NL Actief aan de minister blijkt dat er weinig begrip is voor de Haagse stroperigheid. De koepel van sportscholen wijst op buitenlandse onderzoeken en heropening in andere landen zoals in Oostenrijk en zelfs in de voormalige brandhaard Italië. „Wij houden onze achterban niet rustig, aangezien er geen enkel houvast of valide argument wordt gegeven. Onze achterban begrijpt niet waarom ze geduld moeten hebben en moeten wachten”, schrijft Wouters. „Het water staat ze aan de lippen en u laat ze verzuipen zonder gronden en zonder hulp.”

De sportminister laat weten inmiddels in gesprek te zijn met NL Actief over ’eventuele’ financiële steun aan de ondernemers, maar volgens Haagse bronnen loopt dit niet synchroon met het nieuwe steunpakket voor de economie dat op woensdag zal worden gepresenteerd. Het is nog maar zeer de vraag of en hoe ondernemers met een gym gebruik kunnen maken van dit algemene pakket voor het bedrijfsleven. Dat heeft onder andere te maken met de referentiedatum.

NL Actief waarschuwt voor de eigen achterban. „Kort gedingen worden voorbereid, publiciteit wordt opgezocht, ondernemers gaan hun eigen plan trekken en bereiden schadeclaims voor. Groepen bundelen zich en komen in protest”, schrijft directeur Wouters. „Voor onze achterban geldt dat opening op 1 juni het uitgangspunt is.”