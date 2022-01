Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse zakenman verdrinkt in eigen gracht van kasteel in België: ’Hij had nog zoveel plannen’

Door Jan Auman Kopieer naar clipboard

Wijnegem - De Nederlandse zakenman Leo de Haas (65), bekend antiquair en projectontwikkelaar, is onverwachts en in tragische omstandigheden gestorven. De politie vond zijn levenloze lichaam in de nacht van donderdag op vrijdag in de hofgracht van zijn eigen kasteel Belvédère in het Belgische Wijnegem. Zijn dochters en echtgenote reageren verslagen: „Een erg zware klap.”