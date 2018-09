Cel voor afpersing advocaat

De officier van justitie had 1,5 jaar cel geëist. Maar de rechtbank sprak de twee verdachten vrij van het ontvoeren van de advocaat. De raadsman vertelde in zijn aangifte dat de verdachten 90.000 euro eisten en hem dwongen van Utrecht naar Den Haag te rijden. De rechtbank zag echter geen bewijs dat de advocaat niet uit zijn auto had kunnen stappen tijdens die rit naar Den Haag.

Volgens de twee verdachten was het meisje het echte brein achter het afpersingsplan. De zaak tegen dit minderjarige meisje is uitgesteld. Zij komt later weer voor de kinderrechter.

Tegen de advocaat is aangifte gedaan wegens ontucht met een minderjarige. De advocaat houdt vol dat hij dacht dat het meisje meerderjarig was. De aanklager heeft nog niet beoordeeld of de advocaat voor de rechter moet verschijnen.