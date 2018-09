Dungeon Keeper herrijst voor mobiele platformen

Net als in de eerdere delen is het de bedoeling om als opperdemoon je onderdanen aan het werk te zetten en je ondergrondse imperium uit te bouwen. De mobiele Dungeon Keeper bevat een mix van speelstijlen, waaronder strategie, bouwsimulatie en tower defense.

Spelers kunnen het online tegen elkaar opnemen door onderdanen naar de kerkers van anderen te sturen om daar herrie te schoppen. Het spel zal gratis te spelen en te downloaden zijn.

De eerste twee Dungeon Keeper-spellen staan bij pc-gamers hoog in het vaandel. Een derde deel was in ontwikkeling maar werd vroegtijdig geschrapt.