Ombudsman: Chronisch zieken langer wachten

Heb je een chronische ziekte, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een keer per jaar van het CAK een financiële tegemoetkoming krijgen. Die tegemoetkoming komt goed van pas, want chronisch zieken maken veel kosten door hun ziekte. Vorige jaren werd de beschikking waarin staat of je recht hebt op de tegemoetkoming steeds verstuurd in oktober of november. Begin januari 2014 hebben veel mensen echter nog niets gehoord van het CAK. Gaat er iets mis?

We nemen contact op met het CAK. Ook al ben je chronisch ziek, je komt niet automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het CAK kijkt ieder jaar opnieuw naar zorggebruik en indicaties. Ook zijn de voorwaarden voor de algemene tegemoetkoming over 2012 gewijzigd.

Vanaf 2012 is de tegemoetkoming inkomensafhankelijk en wordt er rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden. Door de gewijzigde voorwaarden voor 2012 heeft het CAK meer tijd nodig om de aanvragen te verwerken. Mensen moeten dus helaas langer wachten.

De Nationale ombudsman vindt dit zorgelijk. Chronisch zieken hebben recht op duidelijkheid. Deze onduidelijke situatie moet niet lang meer duren. Wij adviseren mensen die nog geen beschikking hebben ontvangen, eerst contact op te nemen met het CAK. Het CAK kan dan bekijken of de beschikking is vertraagd óf dat iemand door de nieuwe regels geen recht meer heeft op de tegemoetkoming.

Krijg je bij het CAK geen gehoor, dan kun je bij de Nationale ombudsman terecht. Wij nemen dan meteen contact op met het CAK. En we gaan er achteraan totdat we duidelijkheid hebben of iemand een tegemoetkoming gaat krijgen en wanneer dat gaat gebeuren. Voor alle chronisch zieke mensen: nog even geduld dus!