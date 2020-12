Eerste EU-landen begonnen met vaccineren

In Duitsland kreeg de 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt het vaccin op tweede kerstdag toegediend. De bejaarde vrouw glimlachte volgens aanwezigen achter haar mondkapje tijdens de vaccinatie. „Elke dag dat we wachten is een dag te veel”, zei verpleegkundige Tobias Krüger. Van de 59 bewoners van het seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt zijn er 40 ingeënt, evenals 10 medewerkers.

De officiële start van de vaccinatie in Duitsland staat voor zondag gepland. Mensen boven de 80, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel met een verhoogd risico, worden als eerste ingeënt.

Ook in Hongarije ging zaterdag de coronavaccinatie al van start. Mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn als eerste aan de beurt voor inenting. Hongarije ontving zaterdagochtend de eerste levering van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De doses zijn voldoende voor het vaccineren van bijna 4900 mensen.

In Slowakije was Vladimir Krcmery, een lid van de pandemiecommissie van de overheid, de eerste die een prik kreeg.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het middel kwam zaterdag aan in de lidstaten, ook in Nederland. In de meeste EU-landen begint de vaccinatie zondag. Nederland volgt vanaf 8 januari.