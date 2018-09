Nog even genieten op het ijs

Of er de komende dagen ook kan worden geschaatst, is nog maar de vraag, dus de schaatsers genieten ervan zo lang het kan. De temperaturen werken deze winter niet bepaald mee voor schaatsliefhebbers. Komende week kan het zelfs een graad of tien worden. IJsdagen waren er tot nu toe alleen in het noordoosten, in de rest van Nederland is de winter amper te bekennen.

De Friese polder is voorlopig de enige plek waar momenteel op natuurijs geschaatst kan worden.