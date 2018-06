Wildwaterkanobaan in centrum Hardenberg

„We maken gebruik van het water van de rivier de Vecht, die dwars door Hardenberg stroomt”, legt Marga Oosterveld van waterschap Vechtstromen uit. „Dat maakt dit project zo bijzonder. Bij ons weten is er nergens in het land een andere grote kanobaan met rivierwater.” Kanoërs mogen straks gratis naar beneden sjezen. En er worden wedstrijden georganiseerd.De wildwaterkanobaan is er niet tijdelijk, maar blijft jaren, zo is het plan.

Waterpeil

„Maar je kunt waarschijnlijk niet elke dag naar beneden, want dat is sterk afhankelijk van het waterpeil van de rivier. Dat moet hoog genoeg zijn”, benadrukt de zegsvrouw. „Het is wel een activiteit voor mensen die al een klein beetje ervaring hebben, want het is een razendsnel traject.”Andy Laird ontwikkelt en test het project. Hij maakte ook de kanobaan van de Olympische Spelen. Over Hardenberg is hij razend enthousiast. „Mooi dat dit in het centrum kan.”

Prachtige baan

De Brit ging gisteren meerdere keren naar beneden in zijn bootje. „Het is nu wel wat koud, maar dit wordt een prachtige baan.”Het idee kwam van de plaatselijke kanoclub. „Ze wisten dat de gemeente en het waterschap hier aan de slag gingen met de rivier en ze vroegen zich af of we ook voor de club iets konden doen. Nou, dat kan dus. Zelfs in een tijd van bezuinigingen”, lacht Oosterveld.