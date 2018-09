Filipijnse leger doodt 57 moslimrebellen

Zaterdag werden de Filipijnse regering en moslimrebellen het nog eens over het laatste onderdeel van een vredesplan uit 2012. Daarmee moet een einde komen aan een conflict dat al tientallen jaren woedt in het Aziatische land. De regering en het Moro Islamitische Bevrijdingsfront (MILF) maakten afspraken over de ontwapening van de moslimstrijders, die in ruil daarvoor meer autonomie krijgen. Bij de gevechten van afgelopen dagen zouden rebellen betrokken zijn die zich hebben losgemaakt van het MILF.

