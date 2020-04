Alternatieve lintjesregen daalt neer over Nederland

Om 13.00 uur wordt de hele lijst met onderscheiden Nederlanders gepubliceerd. Voor die tijd moeten burgemeesters aan de slag om de nietsvermoedende mensen te informeren dat zij een onderscheiding krijgen.

Dat is anders dan andere jaren. Normaal gesproken is het vaste prik dat iemand, liefst met een smoesje, naar een vol zaaltje in het stadhuis wordt gelokt om daar plots in het zonnetje gezet te worden. Vaak compleet met een speech van de burgemeester en een opspeldmoment. Dankzij alle coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk.

Foto’s op Twitter

En dus moeten de burgemeesters telefonisch het goede nieuws brengen. En dat doen ze massaal, blijkt uit sociale media. Op twitter verschijnt de ene na de andere foto van burgervaders en -moeders die zich storten op de lijst met te bellen geluksvogels. Velen van hen hebben keurig de ambtsketting om, zeker als er gevideobeld wordt.

Burgemeester Pieter Verhoeve heeft zich, zo blijkt op Twitter, geïnstalleerd in de verder lege Goudse raadszaal om mensen te bellen. Jaap Paans van de gemeente Alblasserdam heeft de vaderlandse driekleur opgehangen. Burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden stort zich even in zijn oude beroep als radiopresentator: op streekomroep src.fm is live te volgen hoe hij 23 burgers van zijn gemeente verrast. Burgemeester Hans van der Pas (Rhenen) heeft, zo blijkt uit zijn tijdlijn, voor de gelegenheid oranje sokken aangedaan.

Borrel is er niet bij

Een borrel of receptie is er dit jaar dus niet bij. Net zo min is het mogelijk om het speldje op te halen. „ „Het is iets wat je overkomt, je hebt er eigenlijk weinig over te zeggen”, zei Martine van Grieken, directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden deze week al over de aangepaste lintjesregen. „Het moet wél een waardige uitreiking zijn, die past bij een koninklijke onderscheiding.”

Uiteraard worden er wel bloemen bezorgd en veelal hebben de mensen die hun geliefden hebben voorgedragen toch een bescheiden feestmoment geregeld. Zo laat de één taart bezorgen, waarna die op gepaste afstand wordt verorberd. Later in het jaar volgt dan nog een officieel opspeldmoment. Wanneer precies hangt af van alle coronaperikelen.