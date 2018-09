Oudste flamingo ter wereld overleden

De vogel genaamd Greater was sinds 1933 vaste bewoner van de dierentuin. Hoewel de gezondheid van de bejaarde flamingo vorige jaar achteruit ging, reageerde Greater goed op medische behandeling en overleefde de vogel zelfs de koude winter, meldden Australische media.

Greater was de laatste 'gewone' flamingosoort in Australië nadat de vogelsoort niet meer mocht worden geïmporteerd. Of Greater een mannetje of vrouwtje was, is altijd een mysterie gebleven.