Natste januari in Engeland

Britse militairen zijn donderdag naar het graafschap Somerset, in het zuidwesten, en naar het zuiden van Wales gestuurd om te gaan helpen in de vele overstroomde gebieden. De minister van Milieu, Owen Paterson, overlegt donderdag met een speciaal crisisteam over de wateroverlast.

Het centrale deel van zuidelijk Engeland kreeg tot en met dinsdag 175,2 millimeter regen over zich heen, flink meer dan het januarirecord uit 1988 (158,2 mm.) De 'regenteller' draait ondertussen door, want het is nog steeds nat weer in Engeland en het is, tot zaterdag, nog steeds januari.