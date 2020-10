Krol verlaat Partij voor de Toekomst

Die ruzie kwam deze week tot ontploffing nadat in het Algemeen Dagblad lekte dat voormalig FvD’er Otten, nu Eerste Kamerlid, een plek op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zou willen. Otten ontkent dat, en beschuldigt penningmeester Pieter Bogaardt, een vertrouweling van Krol, van het lekken. Daarop zette hij deze week Bogaardt uit de partij.

Krol eiste dat die beslissing terug werd gedraaid, maar Otten gaf geen gehoor. „Er kan daarom maar één beslissing de juiste zijn. Ik verlaat de PvdT”, reageert een ’zeer teleurgestelde’ Krol nu. In het persbericht bij zijn afscheid rept hij zelfs van ernstige bedreigingen van zijn medewerkers door één van de senatoren. Otten en De Vries zitten namens de partij in de Eerste Kamer.

Otten liet vrijdag nog weten dat het zijn voorkeur had om met Krol door te gaan: „Dat meen ik echt. Maar we moeten wel op een open manier met elkaar omgaan. We willen hier geen 50Plus-cultuurtje.

Het vertrek van Krol is een nieuw hoofdstuk in de nog korte, maar behoorlijk roerige, geschiedenis van de PvdT. Krol richtte die partij op nadat hij met ruzie vertrok bij 50Plus. Hij kreeg eerst gezelschap van Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten Arissen, die zich eerder afsplitste van de Dierenpartij.

De twee gingen vervolgens samenwerken met GO, de partij van Otten, die zich op zijn beurt weer af had gesplitst van Forum voor Democratie. Al vrij snel vertrok Van Kooten Arissen bij de partij, omdat ze zich niet kon vinden in de standpunten van de partij. En nu heeft ook Henk Krol zijn biezen gepakt.