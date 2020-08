Nederlandse chirurg hielp in Beiroet: ’Overal loerde gevaar’

Andreas Marinelli stond anderhalve week geleden in de apocalyptische ravage in Beiroet om redders en slachtoffers te helpen. „Die mensen zijn in shock.” Ⓒ USAR

Den Haag - Duizenden gewonden vielen er bij de mega-explosie in Beiroet, onder wie een aantal Nederlanders. Ze zullen herstellen, vermoedt de Nederlandse chirurg Andreas Marinelli, die hen behandelde in de Libanese hoofdstad. Daar is nu vooral behoefte aan materiaal. „De zorg is prima in orde, maar er zijn antibiotica, verband, infusen en naalden nodig.”