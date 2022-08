Zeker zes Haagse basisschoolklassen krijgen vier dagen les door personeelstekort

De Haagse Scholen meldt niet om welke scholen het gaat. Een ervan staat in het stadsdeel Laak. Daar zitten de groepen 6, 7 en 8 op vrijdagen thuis. Op een school in het stadsdeel Escamp gaan een kleutergroep en twee klassen uit de bovenbouw voorlopig vier dagen in de week naar school.

Onder de scholenkoepel in Den Haag vallen 52 openbare scholen met in totaal zo’n 15.000 leerlingen. De organisatie heeft ongeveer 1900 mensen in dienst en heeft enkele tientallen vacatures. „Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn dat kinderen tijdelijk vier dagen naar school gaan in plaats van vijf. De vijver van leerkrachten zit niet vol. We hebben daarnaast een invalpool van medewerkers die we kunnen inzetten, maar die is ook vrijwel opgedroogd. Het is een heel kwetsbare situatie”, zegt een woordvoerster van De Haagse Scholen.