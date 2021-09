Rutte hoopt op doorbraak: ’Verhouding met Kaag stuk beter geworden’

Informateur Johan Remkes zit zaterdag en zondag met de partijleiders van VVD, D66, CDA en hun secondanten op het afgesloten landgoed waar eerder ook twee kabinetten werden gevormd. Remkes ziet behoorlijk wat uitdagingen, zei hij. De formatiepuzzel is er door het aftreden van Kaag en Bijleveld „niet eenvoudiger geworden”, aldus Remkes. „Maar daarom is het misschien wel goed dat we eens even wat langer de tijd nemen in deze ontspannen omgeving om primair over de ontstane situatie en over de inhoud te praten.”

Volgens Rutte is zijn inzet erop gericht ’vrij snel een doorbraak te forceren’. „Niet zozeer dit weekeinde. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn, maar we kijken of je vrij snel na dit weekeinde een doorbraak kunt krijgen. Dat is wat ik hoop te bereiken, te zien en daaraan bij te dragen.”

Ⓒ ROBIN UTRECHT

HJ Schoolezing

Rutte liet zich verder ontvallen dat de verhoudingen tussen hem en Sigrid Kaag ’een heel stuk beter’ zijn geworden. „Er was natuurlijk even wat gedoe de afgelopen weken”, zei hij zonder verwijzing naar de door Kaag uitgesproken HJ Schoolezing. „Sowieso werkten we altijd al heel goed samen op het gebied van buitenlandse politiek, zeker ook met betrekking tot Afghanistan.” Maar de afgelopen tien dagen is er „zeer intensief samenwerkt, zowel aan de formatie als aan de buitenlandse politiek. Ik moet zeggen dat dat heel prettig is gegaan.”

CDA’er Wopke Hoekstra zegt dat iedereen ’een beetje moet inschikken’ en verwacht ’van ons allemaal een beetje verantwoordelijkheid’. „Wij hebben met elkaar afgesproken dat we over een paar onderwerpen in gesprek gaan.” Volgens Hoekstra is niet te zeggen of dit het weekend van de waarheid is. „Maar ik ben er zelf wel op gebrand om te kijken of we dit weekend stappen kunnen zetten.”

Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mark Rutte aan tafel met Johan Remkes aan het hoofd en hun secondanten tegenover zich. Ⓒ ROBIN UTRECHT

’Gevoelens en emoties aan de kant’

Hoekstra zei dat er een moment is aangebroken „waarop we even onze gevoelens en emoties aan de kant moeten zetten en nu ook kijken wat we wel kunnen bereiken met z’n drieën. Het is echt de kunst om te kijken wat er nu wel kan.”

D66-leider Kaag zei dat er een ’nieuwe politieke realiteit is’ en dat democraten verantwoordelijkheid willen nemen. Er is volgens Kaag een ‘nieuwe ronde met nieuwe kansen’.

Remkes zegt vertrouwen te hebben in positieve ontwikkelingen, onder andere door de mooie omgeving. „We gaan er twee mooie dagen van maken.”