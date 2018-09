Veertig Feyenoordfans opgepakt in Oekraïne

Beide teams treffen elkaar woensdagavond in de groepsfase van de Champions League. Onder de opgepakte relschoppers bevinden zich volgens het Oekraïense persbureau Interfax veertig Feyenoordfans.

Het interieur van een bar werd verbouwd tijdens de rellen. „Het was een conflict tussen Nederlandse en Oekraïense voetbalfans”, liet de politie weten. Verdere details over wat er met de opgepakte hooligans gebeurt werden niet bekendgemaakt. Er zou één Nederlander gewond zijn geraakt. Bij rellen in Rome voorafgaand aan een duel uit de Europa League met AS Roma werden in 2015 23 aanhangers van Feyenoord opgepakt.

Vrije voeten

De veertig Feyenoordfans die na een vechtpartij in de Oekraïense stad Charkov waren opgepakt, zijn allemaal weer vrijgelaten. Dit zegt een woordvoerster van de lokale politie tegen het ANP. Feyenoord en het Oekraïense Sjachtar Donetsk treffen elkaar woensdagavond in de groepsfase van de Champions League.

Het interieur van de kroeg liep schade op. Volgens de politie hadden de Oekraïners vier ramen laten sneuvelen. De Nederlanders zijn na verhoor allemaal weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de vechtpartij loopt nog. Feyenoord was niet bereikbaar voor commentaar.