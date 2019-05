Verveelde baas busbedrijf ontslaat iedereen

Hardy (57) regeerde dertien jaar over het bedrijf. Zijn werknemers zijn hun baan kwijt en honderden mensen zitten zonder vervoer. Het bedrijf vervoerde onder meer honderden leerlingen tussen huis en school, en reed enkele openbaarvervoerlijnen, aldus The Guardian.

In een boodschap aan de chefs van zijn bedrijf was Hardy iets mededeelzamer. „In elke relatie komt een moment waarop je moet zeggen ’fuck it, tot ziens’ en dan moet wegwezen. En dit is dat moment voor mij. Ik stop ermee om mijn droom te volgen en hier niet meer te hoeven werken.”

De gemeente is boos, de scholen en vooral de chauffeurs die voor Nippybus reden. Die zien met één summiere e-mail hun baan verloren gaan, van de ene op de andere dag. Het bedrijf telde zeventien bussen. Het is niet bekend hoeveel werknemers Nippybus precies telde.