‘Enorme verschuiving in Witte Huis onder Joe Biden’

Extra veiligheidsmaatregelen in Washington vanwege dreiging uit de hoek van Qanon. De groepering zou het Capitool opnieuw hebben willen bestormen. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Uncle Joe – een blik op de VS’ bespreken buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet de veranderingen in het Witte Huis nu er een democratische president aan de macht is. Ook gaat het over de opvallende houding van Joe Biden tegenover Saudi-Arabië en kroonprins Mohammed Bin Salman. „Biden bijt wel, maar blaf niet”, aldus Van Vliet. En Donald Trump hint op een terugkeer naar het Witte Huis in 2024. Staat de Republikeinse partij achter hem?