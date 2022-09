Klopjacht op Canadese moordenaars: ’Niemand in dit dorpje gaat ooit nog slapen’

Premium Binnenland

’Acrobaat’ over daken Beverwijk en jaagt bewoners al maanden schrik aan

Een verwarde man die als een lenige acrobaat over de daken springt in het centrum van Beverwijk, opduikt in achtertuinen, en zich verschanst in leegstaande gebouwen. Hij jaagt buurtbewoners al maanden schrik aan. De gemeente Beverwijk treft nu maatregelen om de overlast te stoppen.