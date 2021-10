Politie Vlissingen pakt naaktloper op na ongeluk

Agenten hadden gedurende de nacht al meerdere meldingen ontvangen van een persoon die naakt door de stad zou rennen. De politie kon de naakte man echter steeds niet vinden.

Daar kwam een paar uur later verandering in, schrijft de politie Walcheren op Instagram: „Tegen het einde van onze dienst kwam de melding dat er een voertuig was gecrasht aan de President Rooseveltlaan. Een getuige had gezien dat de bestuurder van de gecrashte auto naakt was weggerend.” Deze keer had de politie meer geluk: de man in adamskostuum werd aangetroffen in de buurt van het ongeluk.

De naakte man is aangehouden voor het verlaten van een plaats van ongeval en rijden onder invloed.